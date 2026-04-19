Sono ternani e vivono a Narni gli organizzatori del Festival della Cultura Cubana

A Narni, nel quartiere di Ponte San Lorenzo, vivono due abitanti che si sono occupati di organizzare il Festival nazionale della Cultura Cubana. Si chiamano Daniele Indios e Alessia Rea, entrambi residenti nel comune. La manifestazione si svolgerà in varie date e coinvolgerà artisti e pubblico interessati alla cultura cubana. La loro partecipazione è ufficiale e riconosciuta dall’organizzazione dell’evento.

Sono narnesi di adozione ed abitano a Ponte San Lorenzo, Daniele Indios ed Alessia Rea gli organizzatori del Festival nazionale della Cultura Cubana. L'evento si è svolto nei giorni scorsi a Montesilvano (Pescara). L'iniziativa, come si legge nel sito di Ffc, "è nata con lo scopo di celebrare e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Festival Sanremo, Mattarella: "Musica leggera e pop sono parte integrante della cultura italiana" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "La musica leggera, la musica pop, fanno parte del patrimonio culturale italiano. “BorgoMuse Festival”, ok dal ministero della cultura al festival di CollescipoliTeatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della...