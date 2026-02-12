Opi in lacrime ad Amici 25 il duro sfogo | Sembra che sto dentro per miracolo

Opi si è lasciato andare in lacrime durante le prove di Amici 25. L’allievo ha espresso tutta la sua paura di non arrivare al Serale, dopo aver cantato male e aver avuto un momento di crisi davanti a tutti. La sua voce tremava, e il suo sfogo è stato forte: “Sembra che sto dentro per miracolo”. Ora gli insegnanti e i compagni lo stanno supportando, ma la tensione resta alta.

Opi canta male ad Amici 25 e scoppia in lacrime, il duro sfogo dell'allievo dopo le prove. Ci sono gli ultimi posti ad Amici 25 per il Serale e Opi ha paura di non riuscire ad accedervi, ieri ha avuto l'ennesimo momento di crisi nella scuola e si è lasciato andare ad un duro sfogo. Nel daytime di ieri l'allievo di Anna Pettinelli non è riuscito a cantare come sperava, quando gli è stato fatto notare è scoppiato a piangere. Queste le sue parole: "Sembra che vado bene solo quando canto le mie canzoni, il resto non va bene niente. Non so fare le cover e cantare le canzoni degli altri. Non capisco, non so cosa ho". «Non riesco ancora a fidarmi». Opi lo dice senza giri di parole davanti a tutti, dopo che in puntata viene mostrato un video in cui si emoziona fino alle lacrime proprio per questo motivo. Maria De Filippi lo invita a spiegarsi meglio e lui ammette di avere ancora

