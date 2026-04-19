Somministravano alcolici a minorenni | due violazioni contestate dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha contestato due violazioni legate alla somministrazione di alcolici a minorenni di 18 anni. Le verifiche sono state condotte in due diversi esercizi commerciali, dove sono stati riscontrati clienti sotto la soglia di età legale. Gli interventi sono avvenuti nel corso di controlli di routine mirati a verificare il rispetto delle norme sulla vendita di bevande alcoliche. Nessuna altra informazione sulle identità o sui dettagli specifici delle attività coinvolte è stata resa nota.

Due violazioni per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni sono state contestate in un esercizio pubblico a Treviglio dagli agenti della Polizia di Stato nel corso della serata di sabato 18 aprile, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati che destano maggiore allarme sociale. Complessivamente sono state identificate 112 persone, di cui 26 soggetti con precedenti. Sul fronte dei controlli amministrativi, sono stati ispezionati 3 esercizi pubblici, con la contestazione di 14 illeciti amministrativi. Tra questi, particolare rilievo assumono 2 violazioni per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni (entrambi di 16 anni), a tutela della salute e della sicurezza dei giovani.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Camion su strada vietata: contestate 15 violazioniGli agenti sono rimasti operativi sul posto per circa un'ora per agevolare il conducente dell'autoarticolato nella viabilità e successivamente l'uomo... Acerra, blitz antidroga: due uomini arrestati dalla Polizia di StatoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Agrigento. Vende alcolici a due minori di anni 16: denunciato titolare locale; Vende alcolici a due minorenni: denunciato titolare attività commerciale. Somministravano alcolici a minorenni: due violazioni contestate dalla Polizia di StatoLe contestazioni nel corso di un ampio servizio di controllo nella bassa: identificate 112 persone, di cui 26 soggetti con precedenti ... bergamonews.it Controlli a Manerbio, nei guai un locale che vendeva alcolici a minorenniVenerdì sera i Carabinieri di Verolanuova (quattro pattuglie delle Stazioni di Manerbio, Dello, Gambara e Orzinuovi) insieme al Radiomobile e alla Polizia Locale - dieci militari più gli agenti - ... brescia.corriere.it BARI, CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEL CAPOLUOGO #poliziadistatobari - facebook.com facebook Messaggio urgente alle autorità italiane Alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza: Si segnala l’arrivo imminente di migranti irregolari provenienti dall’Egitto via mare, su imbarcazioni non sicure. Queste traversate violano le leggi italiane ed euro x.com