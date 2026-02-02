Camion su strada vietata | contestate 15 violazioni

Da leccotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Lecco ha fermato un camion che aveva attraversato via Como e il sottopasso di via Ghislanzoni, nonostante il divieto per i mezzi più alti di 3,80 metri. Durante il controllo, sono state contestate 15 violazioni, tra cui l’accesso in strada vietata e il mancato rispetto delle norme di circolazione. Il conducente rischia sanzioni e la confisca del mezzo.

Gli agenti sono rimasti operativi sul posto per circa un'ora per agevolare il conducente dell'autoarticolato nella viabilità e successivamente l'uomo è stato accompagnato nella zona industriale. Durante i controlli dei documenti personali e della documentazione esibita, nonché dai dati ricavati dal cronotachigrafico di cui il veicolo era dotato, sono emersi sin da subito sospetti circa la regolarità relativi alle attività di guida e di riposo del conducente. In totale la multa elevata ammonta a 2.000 euro. Allo stesso sono state contestate 15 violazioni del Codice della Strada e come disposto dall'articolo 207 al pagamento immediato per i veicoli immatricolati all'estero.

