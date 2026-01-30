Acerra blitz antidroga | due uomini arrestati dalla Polizia di Stato

La polizia di Acerra ha arrestato due uomini durante un blitz antidroga. Gli agenti, che avevano aumentato i controlli, li hanno sorpresi mentre sembravano impegnati in un’attività di spaccio. Ora sono in custodia, e le indagini proseguono per chiarire meglio la loro posizione.

Gli agenti intensificano i controlli ad Acerra e sorprendono due uomini durante una presunta attività di spaccio. La Polizia di Stato continua a rafforzare i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per aumentare il controllo del territorio e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno arrestato un 20enne e un 34enne, entrambi residenti ad Acerra, accusati di detenzione illecita di droga. La pattuglia del Commissariato di Acerra, mentre transitava in via Matteotti, ha notato i due uomini fermi nei pressi di uno stabile. Gli agenti hanno avviato subito un’attività di osservazione, insospettiti dai loro movimenti, che li ha portati a intervenire rapidamente e a bloccarli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

