Sollicciano nel caos | morto un detenuto e tentata fuga in 24 ore

Nel carcere di Sollicciano, un uomo di circa 40 anni proveniente dall’Est Europa è morto giovedì 16 aprile. Nella stessa giornata si sono verificati tentativi di fuga e momenti di caos tra i detenuti. La situazione si è svolta nel giro di 24 ore, coinvolgendo diverse persone e creando preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della struttura. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Un uomo di circa 40 anni, proveniente dall’est Europa, è deceduto giovedì 16 aprile all’interno del carcere di Sollicciano. Il corpo del detenuto è stato rinvenuto nella sua cella e le prime indiscrezioni suggeriscono un arresto cardiaco come causa del decesso. Il recluso era descritto da chi lo conosceva come una persona tranquilla, impegnata nelle attività del gruppo dedicato alla manutenzione ordinaria del fabbricato (Mof), che si occupa delle piccole riparazioni interne alla struttura penitenziaria. Questo tragico evento rappresenta la seconda morte registrata nel complesso di Sollicciano nel corso del 2026. Le autorità giudiziarie hanno...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sollicciano nel caos: morto un detenuto e tentata fuga in 24 ore Notizie correlate Leggi anche: Un altro detenuto morto nel carcere di Sollicciano Sollicciano, morto il detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcereNon ce l’ha fatta il detenuto di 29 anni che domenica scorsa ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano.