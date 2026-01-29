Sollicciano morto il detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcere

È morto il detenuto di 29 anni che domenica scorsa aveva tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano. L’uomo era stato trovato in condizioni critiche e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a sopravvivere. La direzione del carcere ha già avviato le verifiche sul caso.

Non ce l’ha fatta il detenuto di 29 anni che domenica scorsa ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano. Il ragazzo è morto nel corso della notte all’ospedale. Era stato ritrovato nella sua cella con un lenzuolo legato al collo ed era poi stato portato in condizioni disperate a Careggi, dove lo avevano ricoverato in terapia intensiva. Il 29enne, di origini marocchine, era stato arrestato il 2 gennaio scorso per una rapina in un negozio di articoli sportivi del centro storico. Il giudice aveva convalidato l’arresto e lo aveva rimesso in libertà disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

È morto ieri sera all'ospedale di Careggi il giovane detenuto di 29 anni che aveva tentato di suicidarsi nel carcere di Sollicciano.

Un altro incidente mortale scuote il carcere di Sollicciano.

Morto il detenuto che aveva tentato il suicidio a Sollicciano(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - E' deceduto ieri sera all'ospedale di Careggi il detenuto 29enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Era stato soccorso domenica da ... msn.com

Un’altra tragedia in carcere. E’ morto il detenuto che si era impiccato a Sollicciano: aveva 29 anniGli agenti della polizia penitenziaria lo avevano trovato con un lenzuolo legato intorno al collo nella giornata di domenica. Trasportato a Careggi, non è riuscito a sopravvivere ... msn.com

