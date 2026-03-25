Sono state pubblicate le liste di iscrizione aggiornate per gli Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi dal 19 al 26 aprile. Tra gli atleti presenti, figura un numeroso gruppo di donne, mentre uno dei nomi più noti del settore non figura tra i partecipanti. L’evento rappresenta il primo appuntamento importante della stagione.

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione che si terrà a Batumi (Georgia) dal 19 al 26 aprile. La rassegna continentale assoluta rappresenterà una prova generale interessante per tanti big o giovani emergenti europei in attesa del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 che si aprirà il 27 luglio di quest’anno. A meno di un mese dall’inizio della manifestazione è stato pubblicato dall’EWF un aggiornamento delle entry list per i Campionati d’Europa 2026, che ha visto diminuire di tre unità il contingente azzurro rispetto all’elenco preliminare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, le entry list aggiornate degli Europei 2026: assente Pizzolato, folto gruppo femminile

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