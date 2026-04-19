Il sindaco di Caravaggio ha deciso di lanciare un servizio porta a porta per distribuire i documenti in scadenza ai cittadini. La misura nasce dall’esigenza di facilitare il ritiro e ridurre i disagi, soprattutto per chi si trova soli o ha difficoltà a raggiungere gli uffici comunali. Questa iniziativa mira a migliorare i rapporti tra amministrazione e residenti, garantendo una consegna più rapida e diretta dei documenti necessari.

CARAVAGGIO (Bergamo) Un sindaco. E anche uno di quelli bravi, capaci. Ma soprattutto un amministratore “di strada“, che conosce alla perfezione i problemi dei suoi concittadini e li risolve. Per non abbandonare nessuno e intercettare anche eventuali criticità di cui gli uffici comunali non sono a conoscenza. È per questo motivo che il primo cittadino di Caravaggio, Claudio Bolandrini, paesone di 16mila abitanti della pianura bergamasca occidentale, nei giorni scorsi ha iniziato a recarsi nelle case dei residenti con difficoltà a deambulare, per far firmare loro i documenti necessari a ottenere la carta di identità elettronica (il termine di scadenza dei documenti d’identità cartacei scade il 3 agosto).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soli e con i documenti in scadenza. Il sindaco fa il “porta a porta”

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