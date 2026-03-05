Parcheggi T-Red e raccolta porta a porta | Costantini illustra i primi tre passi in caso di elezione a sindaco VIDEO

In vista di un’eventuale elezione a sindaco, Carlo Costantini ha annunciato che i primi interventi riguarderanno i parcheggi, il sistema T-Red e la raccolta porta a porta dei rifiuti. Questi sono i tre ambiti che intende affrontare inizialmente, secondo quanto comunicato, per migliorare la gestione della città. Le sue proposte sono state illustrate in un video.

Parcheggi, T-Red e raccolta dei rifiuti porta a porta. Sono questi i primi tre ambiti sui quali Carlo Costantini annuncia di voler intervenire nel caso di un’eventuale elezione a sindaco di Pescara. Il candidato del centrosinistra ha illustrato le priorità nel corso di una conferenza stampa. “Annullamento immediato della delibera che ha esteso i parcheggi a pagamento con un aumento delle tariffe; rimozione, sulla base dei dati, dei T-Red installati senza reali esigenze di sicurezza stradale; riorganizzazione della raccolta dei rifiuti porta a porta, con l’introduzione di isole ecologiche. Sono questi i primi tre passi che farò all'indomani della mia elezione a sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"Accessibilità, parcheggi, incentivi, eventi, sicurezza": Costantini illustra le priorità per il rilancio del commercio [VIDEO]“Maggiore accessibilità del centro garantendo più parcheggi a tariffe minori, sostegno agli esercenti, eventi mirati alla valorizzazione del...

Carlo Costantini apre la campagna elettorale e illustra le priorità: "Commercio, parcheggi, legalità, sicurezza e ambiente" [VIDEO]La coalizione di centrosinistra si presenta in conferenza stampa in vista delle elezioni parziali dell'8 e 9 marzo e lancia lo slogan "Pescara,...