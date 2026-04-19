Softball Serie A1 | Bollate imbattibile sweep totale sulle Thunders

Nella quarta giornata della regular season di softball Serie A1, le campionesse in carica, le Quick Mill Bollate, hanno consolidato la loro imbattibilità con una vittoria netta contro le Metalco Thunders. La partita si è conclusa con un sweep totale, confermando la supremazia della squadra lombarda nel campionato. La sfida si è svolta sul campo delle Bollate, che hanno mantenuto il loro record senza perdere incontri finora.

La quarta giornata della regular season del campionato di softball Serie A1 si è conclusa con un dominio assoluto delle campionesse d’Italia, le Quick Mill Bollate, che mantengono l’invincibilità dopo aver superato le Metalco Thunders. Il turno vede anche il successo netto delle Lacomes News Bollate e la resistenza di Caronno, mentre si dividono i punti tra Rovigo e Saronno e tra Forlì e Pianoro. L’invincibilità delle campionesse e il dominio lombardo. Il cammino della Quick Mill Bollate verso la conferma del titolo prosegue senza ostacoli apparenti. Le ragazze di Bollate sono attualmente a punteggio pieno, vantando un record di 8 vittorie e 0 sconfitte, posizione che le colloca saldamente in vetta alla classifica generale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Softball Serie A1: Bollate imbattibile, sweep totale sulle Thunders Notizie correlate Leggi anche: Softball: Serie A1 2026 al via, subito ottime Thunders contro Saronno. Doppiette di Forlì e Pianoro Softball: New Bollate, domenica al top su Rovigo in Serie A1In archivio la terza giornata di Serie A1 di softball con il confronto tra Lacomes New Bollate e Itas Mutua Rovigo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A1 Softball, sweep per Bollate, New Bollate e Caronno nelle serie della quarta giornata - Federazione Italiana Baseball Softball; Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per Forlì; Serie A1 Softball, la Quick Mill Bollate rimane da sola in testa a punteggio pieno; Serie A1 Softball: il Lacomes New Bollate firma la doppietta sull’Itas Mutua Rovigo. Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per ForlìProsegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Le Campionesse d’Italia infatti navigano ancora a ... oasport.it Softball A1: turno casalingo per Collecchio contro BollateSi giocheranno tutte nella giornata di sabato 18 aprile le serie della quarta giornata del campionato di Serie A1 di Softball, che si aprirà a partire dalle 13 con gara uno tra Itas Mutua Rovigo e MKF ... sportparma.com , Si giocano tutte oggi, nella giornata di sabato 18 aprile, le serie della quarta giornata del campionato di Serie A1 di Softball, che si aprirà a partire dalle 1 facebook