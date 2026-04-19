Social scatta lo scudo digitale | l’App UE per blindare i minori

Bruxelles ha annunciato l’introduzione di un’applicazione digitale europea chiamata European Age Verification App, pensata per controllare l’età degli utenti che accedono ai social network. La misura mira a limitare l’accesso ai minori e a garantire un uso più sicuro delle piattaforme online. La nuova app rappresenta un passo nella regolamentazione delle attività sui social, con l’obiettivo di tutelare i giovani utenti e prevenire abusi.

Bruxelles ha varato una soluzione tecnologica per blindare l’accesso ai social network, introducendo l’European Age Verification App. Il sistema punta a impedire che i minori possano aggirare i limiti di età attraverso semplici autocertificazioni digitali. La frammentazione delle norme vigenti nei vari Stati membri ha finora garantito troppi margini di manovra ai giovanissimi, capaci di cambiare piattaforma o spostarsi tra diversi Paesi per eludere i divieti. Con la decisione della Commissione guidata da von der Leyen, l’obiettivo è stabilire uno scudo digitale uniforme in tutta Europa. I dati evidenziano un problema sociale concreto: un bambino su sei oggi subisce episodi di bullismo online.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Social, scatta lo scudo digitale: l’App UE per blindare i minori Notizie correlate Social vietati ai minori? L’Europa accelera con nuova app digitaleMilano - Bruxelles presenta un sistema innovativo per controllare l’età online, mentre cresce il confronto tra Stati membri su regole comuni e tutela... Oltre il far west digitale: l'Europa vara lo scudo tecnologico per la tutela dei minoriDalla privacy al collegamento con App IO, tutto sul nuovo sistema europeo per i minori.