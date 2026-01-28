Morte di Leo asilo ancora chiuso Cosa succede adesso

L’asilo Amabaraba Cicci Coccò di Soci resta chiuso, con i sigilli ancora sugli ingressi. Sono passati quasi due mesi e mezzo dalla morte del piccolo Leo Ricci, avvenuta il 12 novembre, ma la scuola non ha ancora riaperto. La situazione resta bloccata, e le autorità continuano a indagare.

Gli sviluppi dell'inchiesta e la ricostruzione 3D I sigilli sono ancora affissi agli ingressi. L'asilo Amabaraba Cicci Coccò di Soci, dove lo scorso 12 novembre morì il piccolo Leo Ricci, a quasi due mesi e mezzo dalla tragedia è ancora sotto sequestro. E per le famiglie dei bambini che erano iscritti non ci sarebbero all'orizzonte altre soluzioni.

La morte atroce di Leo all’asilo e l’indagine sulle maestre: Le colpe? Vigilanza, prudenza e assistenza, tempi decisivi per stabilire la veritàFirenze, 18 novembre 2025 – ll tempo, in un’indagine per omicidio colposo, non è un dettaglio: è un elemento probatorio. Gli inquirenti devono stabilire quanto sia trascorso dall’ultima volta in cui ... lanazione.it

Tragedia all’asilo, Leo è morto in pochi minuti: Fatale il cappuccio del giubbotto, trovato quando già non respiravaArezzo, 19 novembre 2025 – Morto per soffocamento, in pochi minuti. Elementi che filtrano col contagocce dall’autopsia sul corpicino di Leonardo Ricci. Il cappuccio del giubbotto che quella mattina ... lanazione.it

