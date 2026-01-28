Morte di Leo asilo ancora chiuso Cosa succede adesso

L’asilo Amabaraba Cicci Coccò di Soci resta chiuso, con i sigilli ancora sugli ingressi. Sono passati quasi due mesi e mezzo dalla morte del piccolo Leo Ricci, avvenuta il 12 novembre, ma la scuola non ha ancora riaperto. La situazione resta bloccata, e le autorità continuano a indagare.

Il perché dei sigilli, le mosse del Comune. Gli sviluppi dell’inchiesta e la ricostruzione 3D I sigilli sono ancora affissi agli ingressi. L'asilo Amabaraba Cicci Coccò di Soci, dove lo scorso 12 novembre morì il piccolo Leo Ricci, a quasi due mesi e mezzo dalla tragedia è ancora sotto sequestro. E per le famiglie dei bambini che erano iscritti non ci sarebbero all'orizzonte altre soluzioni. Bimbo morto all'asilo, rilievi del Ris con drone e laser scanner. Presto un modello in 3D del giardino L'arbusto, la sorveglianza e il punto cieco. Bimbo morto all'asilo: cosa emerge dalle testimonianze Bimbo morto all'asilo: potrebbe essere stata fatale la zip del giubbotto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Leo Ricci

Dopo il gol decisivo di Ferguson nella partita tra Roma e Genoa, si apre un nuovo scenario per il giocatore e la Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Leo Ricci

Argomenti discussi: Nido, infanzia e primaria di via da Palestrina: rettifica dell’orario di chiusura per la giornata di venerdì 23.

La morte atroce di Leo all’asilo e l’indagine sulle maestre: Le colpe? Vigilanza, prudenza e assistenza, tempi decisivi per stabilire la veritàFirenze, 18 novembre 2025 – ll tempo, in un’indagine per omicidio colposo, non è un dettaglio: è un elemento probatorio. Gli inquirenti devono stabilire quanto sia trascorso dall’ultima volta in cui ... lanazione.it

Tragedia all’asilo, Leo è morto in pochi minuti: Fatale il cappuccio del giubbotto, trovato quando già non respiravaArezzo, 19 novembre 2025 – Morto per soffocamento, in pochi minuti. Elementi che filtrano col contagocce dall’autopsia sul corpicino di Leonardo Ricci. Il cappuccio del giubbotto che quella mattina ... lanazione.it

Hanno chiesto asilo politico agli USA e sono stati arrestati. "Se venissero rimandati indietro rischierebbero la pena di morte per impiccagione", ha precisato la loro avvocata facebook