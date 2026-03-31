Fiaccola della Pace pianta l' albero della memoria dedicato a don Geppino Ferrazzano | FOTO

Nel borgo di Pratella, nel Parco Nazionale del Matese, si è svolta una cerimonia durante la quale la Fiaccola della Pace ha piantato un albero della memoria dedicato a don Geppino Ferrazzano. L’evento si è svolto in un lunedì santo, coinvolgendo la comunità locale e trasformando il paese in una “Cittadella della Pace”. La cerimonia ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti.

Il borgo del Matese si trasforma in “Cittadella della Pace”: studenti protagonisti tra riflessioni contro le guerre e valori di dialogo e riconciliazione Al centro della manifestazione, la marcia simbolica della Fiaccola insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo F. Rossi, protagonisti di riflessioni e letture dedicate ai drammi dei conflitti che ancora segnano il mondo: dalla Palestina all’Ucraina, passando per Libano, Iran e diverse aree dell’Africa. Un messaggio chiaro, emerso dalle parole dei giovani: la guerra nasce dove vengono negati diritti e dignità, mentre la pace si costruisce con dialogo, rispetto e riconciliazione. Momento... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

La Fiaccola della Pace al Giannone sigla il patto e pianta il primo Albero dedicato al vescovo NogaroTempo di lettura: 5 minutiNel giorno in cui si è ricordata la festa di tutti i papà, la Fiaccola della Pace ha fatto tappa presso l’Istituto...

Giorno della Memoria ad Ailano: la Fiaccola della Pace sigla il primo “Gemellaggio di Pace” nel Matese con Valle Agricola | FOTOGli alunni del plesso di Ailano hanno donato al Movimento per la Pace due cartelloni sulla Pace, destinati alla “Mostra permanente della Pace” presso...

Contenuti e approfondimenti su Fiaccola della Pace

Temi più discussi: Fiaccola della Pace a Pratella; PRATELLA / ALIFE. La Fiaccola della Pace pianta l'Albero della Pace e lo dedica al parroco Don Geppino Ferrazzano nel 20° anniversario.; Pratella, la Fiaccola della Pace accende il ricordo: piantato albero dedicato a don Geppino Ferrazzano; Cascia accende la Fiaccola della Pace a Chicago per Santa Rita.

Pratella, la Fiaccola della Pace accende il ricordo: piantato albero dedicato a don Geppino FerrazzanoPratella (Caserta) - Una marcia simbolica, carica di memoria e impegno civile, ha attraversato il borgo matesino nel lunedì santo che precede la Pasqua, ... pupia.tv

Caserta, Fiaccola della Pace al Giannone – De Amicis: piantato Albero dedicato a NogaroCaserta – Una giornata simbolica, scandita da gesti concreti e parole dense di significato, ha trasformato l’Istituto Comprensivo Giannone - De Amicis in un ... pupia.tv

LE GANGA SISTERS,PREMIATE LO SCORSO ANNO IN CAMPIDOGLIO , CON L' OSCAR DELLA PACE. E IL 2 APRILE PROSSIMO ,SARANNO A PALAZZO VALENTINI TESTIMONIAL, DELLA FIACCOLA PER LA PACE CHE ARRIVERÀ DIRETTAMENTE - facebook.com facebook