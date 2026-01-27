La vicenda di Franco Amoroso, paziente trevigiano di 60 anni, ha suscitato grande attenzione. Colpito da tumore al colon, è deceduto dopo aver vissuto un episodio che ha acceso il dibattito sulle condizioni dei pronto soccorso in Italia. Questa notizia riporta l’attenzione sulla tutela della dignità dei pazienti e sulle criticità del sistema sanitario.

TREVISO - È morto il paziente trevigiano, Franco Amoroso, 60 anni, colpito da tumore al colon, che la settimana scorsa era stato fotografato mentre era stato costretto a sdraiarsi sul pavimento del pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia (Ancona). L'uomo non aveva trovato né letti né barelle. E ieri, lunedì 26 gennaio, si è spento dalla sua abitazione. Nonostante fosse in procinto di iniziare una nuova terapia all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, il peggioramento del quadro clinico non gli ha permesso di accedere in tempo alle cure. IL RACCONTO Originario della provincia di Treviso, Franco si era trasferito ormai da tempo nella zona di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Franco Amoroso, morto il paziente trevigiano costretto a sdraiarsi a terra nel pronto soccorso di Senigallia. La sua foto fece il giro d'Italia

