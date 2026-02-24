Soccorso in elicottero | 4 escursionisti salvati al buio sul Crepacuore

Un intervento dei Vigili del Fuoco ha salvato quattro escursionisti bloccati al buio sul Monte Crepacuore, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Le guide avevano perso l’orientamento e si sono trovate in difficoltà, chiedendo aiuto via radio. L’elicottero Drago 162 ha raggiunto la zona e li ha recuperati in sicurezza. I soccorritori hanno lavorato rapidamente per evitare che la situazione degenerasse durante la notte. La missione si è conclusa senza incidenti.

Quattro escursionisti salvati in extremis sul Monte Crepacuore Quattro escursionisti in difficoltà sul Monte Crepacuore, nel comune di Guarcino, sono stati tratti in salvo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco con l'elicottero Drago 162. La localizzazione via app ha permesso di individuare rapidamente i turisti, che sono stati recuperati e portati in una zona sicura poco prima del calare del buio. La zona del Monte Crepacuore, nota per i suoi sentieri impervi, ha oggi un'operazione di soccorso che ha evitato il peggio. I quattro escursionisti, i cui nomi non sono stati resi noti, sono stati individuati grazie alla tecnologia di localizzazione integrata nelle app di trekking moderne.