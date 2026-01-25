due escursionisti dispersi sul monte falterona ritrovati dal soccorso alpino

Due escursionisti dispersi sul Monte Falterona sono stati ritrovati dal Soccorso Alpino ieri sera alle 19. L'intervento, coordinato dalle squadre di soccorso, ha permesso di localizzare e mettere in sicurezza le persone coinvolte. L'intera operazione si è svolta con successo, garantendo il benessere dei dispersi e il ripristino della sicurezza nella zona.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Due escursionisti dispers i nel pomeriggio di ieri sul Monte Falterona sono stati ritrovati intorno alle 19.00 dal Soccorso Alpino in una zona impervia e innevata della provincia di Arezzo. I Vigili del Fuoco di Arezzo avevano attivato il piano prefettizio per persone disperse, allertando anche il Soccorso Sanitario e i Carabinieri. Squadre dai distaccamenti di Pratovecchio e Bibbiena hanno raggiunto la zona. L'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco non ha potuto intervenire a causa della fitta nebbia. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è riuscita a mettersi in contatto telefonico con i due escursionisti, che hanno fornito indicazioni sulla propria posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ritrovati due escursionisti dispersi sul Monte Falterona: intervento congiunto dei soccorsiNel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati chiamati a intervenire sul Monte Falterona in seguito alla scomparsa di due escursionisti.

