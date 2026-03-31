Tiro a volo oltre 330 partecipanti nei Campionati regionali di fine marzo

A fine marzo si sono svolti i Campionati regionali di tiro a volo con oltre 330 partecipanti. Con la conclusione della stagione invernale FITAV, le competizioni estive sono iniziate con eventi di Compak Sporting e Trap 1 che si sono tenuti in cinque diverse regioni italiane.

Conclusa la stagione invernale FITAV, i circuiti estivi entrano nel vivo con gare di Compak Sporting e Trap 1 in cinque regioni italiane. È stato un ultimo fine settimana di marzo particolarmente partecipato per il tiro a volo italiano. Con la chiusura ufficiale dei Campionati Regionali Invernali e la prosecuzione di quelli Estivi, sono stati complessivamente 336 gli agonisti impegnati nelle specialità Compak Sporting e Trap 1 sui campi di cinque impianti distribuiti in altrettante regioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Campionati Regionali Invernali di tiro a volo: 307 atleti in pedana nel terzo weekend di marzoL’Umbria guida la classifica delle presenze con 95 tiratori, davanti a Puglia e Sardegna. Tiro con l'arco, Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek a medaglia nei campionati regionaliPer Teresa grande soddisfazione di essere riuscita a qualificarsi anche nella "top 16" individuale che le ha permesso di tirare gli scontri Assoluti... Tutti gli aggiornamenti su Tiro a volo oltre 330 partecipanti nei... Temi più discussi: Tiro a volo, Bongini al vertice dopo le prime tre serie nello skeet a Tangier, indietro Bacosi; Volevano un bosco, ora ci mettono il tiro a volo; Tiro a volo: Pittini e Simeone nel gruppo di testa dopo i primi 75 piattelli a Tangier, Rossetti insegue; Lo sport come motore di inclusione e rinascita territoriale al Rotary Sant’Andrea. Tiro a Volo, Tricolore Societari di Fossa Olimpica: Tav Foligno campione in Prima CategoriaDomenica 29 marzo assegnati gli scudetti invernali in quattro sedi su tutto il territorio nazionale. Settimo San Pietro vince in Seconda, Ramacca in Terza, La C ... sportface.it Tiro a volo, tutto esaurito per i Tricolori 2025Due specialità olimpiche, tutte le categorie impegnate, campi di gara dislocati in tante regioni, oltre millecinquecento atlete e atleti coinvolti: la Federazione italiana di tiro a volo è pronta a ... corrieredellosport.it TARTUFINI ALLE FRAGOLE Uno tiro l'altro! Preparane tantissimi perché andranno a ruba. Saranno il dessert perfetto, la ricetta - facebook.com facebook 41 punti, 16 rimbalzi, 4 assist, 3 stoppate questa notte. 63% al tiro. Canestri da 9 metri, schiacciate con la testa al ferro, tiri in step back, guardie battute in palleggio, contenimenti difensivi sia su piccoli che sui lunghi. Gli Spurs hanno vinto 25 delle ultime 27 par x.com