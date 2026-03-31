Tiro a volo oltre 330 partecipanti nei Campionati regionali di fine marzo

Da sportface.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine marzo si sono svolti i Campionati regionali di tiro a volo con oltre 330 partecipanti. Con la conclusione della stagione invernale FITAV, le competizioni estive sono iniziate con eventi di Compak Sporting e Trap 1 che si sono tenuti in cinque diverse regioni italiane.

Conclusa la stagione invernale FITAV, i circuiti estivi entrano nel vivo con gare di Compak Sporting e Trap 1 in cinque regioni italiane. È stato un ultimo fine settimana di marzo particolarmente partecipato per il tiro a volo italiano. Con la chiusura ufficiale dei Campionati Regionali Invernali e la prosecuzione di quelli Estivi, sono stati complessivamente 336 gli agonisti impegnati nelle specialità Compak Sporting e Trap 1 sui campi di cinque impianti distribuiti in altrettante regioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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