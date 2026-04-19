Smog e limiti UE Torino fallisce l' esame aria Arpa Piemonte | Senza interventi drastici obiettivo difficile da raggiungere entro il 2030

A Torino, i livelli di smog hanno superato i limiti stabiliti dall’Unione Europea, secondo i rilievi di Arpa Piemonte. L’ente ha dichiarato che, senza interventi drastici, raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria entro il 2030 sarà molto difficile. Sul fronte della rigenerazione urbana, si prevedono incentivi regionali e statali per la bonifica di aree dismesse o ex industriali, con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e rafforzare il monitoraggio della qualità dell’aria.

Rigenerazione urbana, edifici più efficienti, un futuro con più incentivi da parte della Regione e dello Stato per chi decide di bonificare aree dismesse o ex aree industriali, ridurre sensibilmente il consumo del suolo e continuare a monitorare costantemente la qualità dell'aria che si respira.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Qualità dell’aria a Frosinone: nel 2025 meno smog, ma i limiti UE 2030 restano lontaniDopo il 2024, ricordato come uno degli anni peggiori sul fronte dello smog, Frosinone registra nel 2025 segnali incoraggianti sul piano della qualità... Leggi anche: Smog, l’aria continua a migliorare. L’obiettivo del 2030 ora è più vicino Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Smog e limiti UE, Torino fallisce l'esame aria. Arpa Piemonte: Senza interventi drastici obiettivo difficile da raggiungere entro il 2030; Qualità dell’aria in Italia: valori stabili nel 2025. Un focus sul Piemonte; Smog, Torino è maglia nera: sforati i limiti per 38 giorni; Rapporto Arpa Piemonte: migliora ancora l’aria di Carmagnola. Smog, Torino è maglia nera: sforati i limiti per 38 giorniNel giorno in cui si chiude il semestre di blocchi emergenziali del traffico, ecco che il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) rende pubblico il Rapporto sulla qualità dell’aria de ... torino.corriere.it Smog, Torino fuori legge anche nel 2025. In arrivo il piano contro il blocco dei diesel euro 5I dati di Ispra e Arpa (che festeggia 30 anni). Le misure compensative del blocco saranno presentate entro fine maggio in consiglio regionale. Non ci sarà, per ora, la Ztl ambientale a Torino ... rainews.it ARPA Piemonte: trent’anni al fianco dell’ambiente x.com Nel rapporto di Arpa Piemonte sul clima del 2025-26 caldo e freddo record e lunghe piogge, mentre diventa un ricordo il più tipico paesaggio invernale facebook