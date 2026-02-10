L’aria in Italia continua a migliorare, con meno giorni di superamento dei limiti di inquinamento. Secondo il nuovo report di Legambiente, nel 2025 si sono verificati solo 22 giorni di sforamento, un calo del 77,5% rispetto a 13 anni fa. Bergamo, in particolare, si avvicina ai nuovi obiettivi europei e potrebbe riuscire a raggiungerli entro il 2030.

IL REPORT. Nel 2025 «solo» 22 i giorni di sforamento dei limiti. In 13 anni calati del 77,5%. Secondo Legambiente, Bergamo potrebbe così riuscire a centrare i nuovi target europei. Non sarà buonissima, l’aria di Bergamo, ma è comunque in miglioramento. E se il trend positivo dovesse proseguire anche nei prossimi anni, la città potrebbe riuscire a centrare i nuovi target europei che entreranno in vigore dal 2030: o almeno così pare per il PM10 e il PM2.5, cioè le più note polveri sottili, mentre appare più in salita la strada per allinearsi alle imposizioni sull’NO2, il biossido d’azoto. Nella nuova edizione di «Mal’Aria di città», il tradizionale report di Legambiente dedicato all’inquinamento, c’è qualche segnale incoraggiante pur con la consapevolezza che qui, nel cuore della brulicante pianura padana, lo smog è una criticità costante. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Smog, l’aria continua a migliorare. L’obiettivo del 2030 ora è più vicino

Frosinone mostra segnali di miglioramento sulla qualità dell'aria nel 2025, dopo un 2024 terrible per lo smog.

Entro il 2030, la Romagna vorrebbe migliorare l'aria, ma ancora ci sono passi da fare.

