Qualità dell’aria a Frosinone | nel 2025 meno smog ma i limiti UE 2030 restano lontani
Frosinone mostra segnali di miglioramento sulla qualità dell’aria nel 2025, dopo un 2024 terrible per lo smog. Le polveri sottili sono calate, ma i limiti europei previsti per il 2030 restano ancora lontani. La città prova a risollevarsi, anche se c’è ancora molto da fare per rispettare gli standard europei.
Dopo il 2024, ricordato come uno degli anni peggiori sul fronte dello smog, Frosinone registra nel 2025 segnali incoraggianti sul piano della qualità dell’aria. Un miglioramento reale, ma che non deve indurre a facili ottimismi. È questo il messaggio che emerge dai dati del rapporto “Mal’Aria di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
