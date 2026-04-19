Smarriscono il sentiero per la Grignetta soccorsi e recuperati due ragazzi

Nella notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti più volte, tra cui un intervento riguardante due giovani che si erano smarriti sul sentiero per la Grignetta. Intorno alle 2 di domenica, il personale Speleo alpino fluviale è stato chiamato sulla Grigna meridionale per recuperare i due ragazzi provenienti da Milano, che avevano perso la strada.

Vari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco. Il più importante ha visto entrare in azione il personale Speleo alpino fluviale Saf intorno alle ore 2 del 19 aprile sulla Grigna meridionale (o Grignetta) per recuperare due ragazzi di Milano che.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Perdono il sentiero sul Monte Falco sotto la fitta nevicata: soccorsi in serata due giovani escursionistiAttimi di apprensione domenica pomeriggio sul crinale del Monte Falco, dove una coppia di giovani escursionisti ha smarrito il sentiero durante la... Neve alta, nebbia e buio: recuperati in sette sulla GrignettaBALLABIO (Lecco) La nebbia, il crepuscolo che si trasforma subito in buio, la neve alta oltre mezzo metro, il pericolo di valanghe, l’inesperienza,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Soccorso alpino nei luoghi impervi. Maratona con oltre 100 partecipanti; Una corsa di beneficenza a sei zampe; Tre giovani messi in salvo all’Orto di Donna. Smarriscono il sentiero per la Grignetta, soccorsi e recuperati due ragazziVigili del fuoco e soccorso alpino in azione nella notte (foto di repertorio). Vari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco. Il più importante ha visto ... leccotoday.it Escursionisti smarriscono il sentiero in quota, uno cade e si ferisce alle gambe. Salvati sotto il diluvioLucca, 16 novembre 2025 – Complesse operazioni di salvataggio compiute dal Soccorso Alpino per soccorrere un gruppo di giovani bloccati nella zona del rifugio Rossi, sulla Pania. Gli operatori della ... lanazione.it Ho ricominciato a leggere Nietzsche e mi ricordo di questa frase: "Un gatto che vuole diventare un leone deve perdere il gusto per i topi". La trasformazione non nasce dall’ambizione, ma da un rifiuto. E forse è proprio qui che molti si smarriscono senza accorg - facebook.com facebook