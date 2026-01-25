Perdono il sentiero sul Monte Falco sotto la fitta nevicata | soccorsi in serata due giovani escursionisti

Domenica pomeriggio, due giovani escursionisti hanno perso il sentiero sul Monte Falco durante la discesa verso il Passo della Calla, sotto una fitta nevicata. Dopo aver segnalato la situazione, sono stati soccorsi in serata dalle squadre di emergenza. La vicenda evidenzia l’importanza di pianificare correttamente le escursioni in condizioni di neve e di rispettare le indicazioni di sicurezza sulle montagne.

Attimi di apprensione domenica pomeriggio sul crinale del Monte Falco, dove una coppia di giovani escursionisti ha smarrito il sentiero durante la discesa verso il Passo della Calla. L’allarme è scattato intorno alle 18.35, quando il 112 ha attivato il Soccorso Alpino Toscano, che ha coinvolto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

