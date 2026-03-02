Sette persone sono state recuperate sulla Grignetta a causa delle condizioni avverse, tra cui neve alta, nebbia e scarsa visibilità. La zona era avvolta dal buio e la presenza di neve superiore ai mezzi metri ha complicato le operazioni di salvataggio. I soccorritori sono intervenuti dopo aver riscontrato l’inesperienza e la mancanza di equipaggiamento adeguato tra i coinvolti.

BALLABIO (Lecco) La nebbia, il crepuscolo che si trasforma subito in buio, la neve alta oltre mezzo metro, il pericolo di valanghe, l’inesperienza, la mancanza di equipaggiamento adatto per affrontare la situazione, la non conoscenza dei luoghi. Sette giovani escursionisti stranieri l’altro pomeriggio si sono persi in Grignetta, a monte di Ballabio. Stavano tornando verso valle, ma sono stati sorpresi prima dalla nebbia, poi dal tramonto e non sono riusciti più a orientarsi. Hanno sbagliato sentiero e si sono trovati nel canalone Carlo Porta, un canale ripido, con diversi salti di roccia. Non avevano vestiti adeguati e nemmeno attrezzature come imbrachi, corde, ramponi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve alta, nebbia e buio: recuperati in sette sulla Grignetta

