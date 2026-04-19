Škoda Octavia vs VW Passat | 13.000€ di differenza chi vince?

Due station wagon di marchi appartenenti allo stesso gruppo automobilistico, con piattaforme e tecnologie condivise, si confrontano sul mercato con una differenza di prezzo di circa 13.000 euro. La Škoda Octavia ha un prezzo di partenza di circa 30.000 euro, mentre il modello concorrente presenta un prezzo superiore. La comparazione tra i due veicoli si focalizza su caratteristiche, allestimenti e rapporto qualità-prezzo in relazione alla differenza di costi.

Due station wagon tedesche, stesso gruppo Volkswagen, stesse piattaforme, prezzi diversi. La Škoda Octavia parte da circa 30.000€, la VW Passat chiede 45.000€ minimo. 15.000 euro di differenza per auto cugine tecnologiche. Chi vince davvero e perché? Leggi anche: Golf vs Corolla · Škoda 2026 · Volkswagen 2026 Prezzi a confronto. Škoda Octavia Combi VW Passat (solo SW) Entry level ~30.000€ 45.000€ Mild hybrid 1.5 TSI ~33.000€ ~47.000€ Plug-in eHybrid 204 ~40.000€ ~55.000€ Diesel TDI 150 ~34.000€ ~48.000€ Differenza netta: 13.000-15.000€ a parità di motorizzazione. Passat costa sempre il 40% in più dell’Octavia equivalente. Dimensioni: Passat è più grande.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Škoda Octavia vs VW Passat: 13.000€ di differenza, chi vince? Notizie correlate VW: utili dimezzati, 50.000 licenziamenti entro il 2030Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato nel 2025 un utile netto crollato a 6,9 miliardi di euro, dimezzato rispetto all’anno... 13 marzo: 13.000 studenti analizzano i raggi cosmiciDomani, 13 marzo 2026, le aule del Laboratorio di fisica computazionale dell’Università degli Studi dell’Aquila si trasformeranno in un nodo neurale... Contenuti utili per approfondire Škoda Octavia vs VW Passat: 13.000€ di differenza, chi vince?Škoda Octavia Combi vs VW Passat Variant 2026: 13.000€ di differenza per auto cugine tecnologiche. Confronto prezzi, dimensioni, interni, motori e quale conviene. ilgiornaledigitale.it Škoda 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliereGamma Škoda 2026 Italia: Fabia 20.700€, Scala, Kamiq, Octavia, Karoq, Elroq/Enyaq elettriche, Kodiaq 7 posti, Superb. Simply Clever e quale Škoda conviene. ilgiornaledigitale.it