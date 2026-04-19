Škoda 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Da ilgiornaledigitale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà aprile 2026, Škoda ha aggiornato la propria gamma con l’introduzione di nuovi modelli e restyling. Tra le novità principali ci sono l’Elroq, un SUV completamente elettrico di segmento B, e la versione rinnovata dell’Enyaq. La casa automobilistica ha annunciato di essere vicina al completamento della transizione verso i veicoli elettrici, con tutti i modelli attualmente disponibili aggiornati o nuovi.

Aggiornato 18 aprile 2026: Skoda sta per completare la transizione elettrica con Elroq (SUV B elettrico) ed Enyaq restyling. Octavia rimane la regina delle station wagon sotto i 35.000€. Škoda è il brand boemo del gruppo Volkswagen, sinonimo di qualità tedesca a prezzi generalisti. Lo slogan “Simply Clever” fotografa bene la filosofia: soluzioni pratiche, prezzi aggressivi per quello che offri, ampia gamma. In Italia 2026 copre otto modelli con due elettriche (Enyaq ed Elroq) e un listino che parte da 20.700€. Tutti i modelli Škoda 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori Fabia Utilitaria B 20.700€ 1.0 MPI 80 CV, TSI 95115 CV Scala Hatchback C 26.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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