Škoda 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A metà aprile 2026, Škoda ha aggiornato la propria gamma con l’introduzione di nuovi modelli e restyling. Tra le novità principali ci sono l’Elroq, un SUV completamente elettrico di segmento B, e la versione rinnovata dell’Enyaq. La casa automobilistica ha annunciato di essere vicina al completamento della transizione verso i veicoli elettrici, con tutti i modelli attualmente disponibili aggiornati o nuovi.

Aggiornato 18 aprile 2026: Skoda sta per completare la transizione elettrica con Elroq (SUV B elettrico) ed Enyaq restyling. Octavia rimane la regina delle station wagon sotto i 35.000€. Škoda è il brand boemo del gruppo Volkswagen, sinonimo di qualità tedesca a prezzi generalisti. Lo slogan “Simply Clever” fotografa bene la filosofia: soluzioni pratiche, prezzi aggressivi per quello che offri, ampia gamma. In Italia 2026 copre otto modelli con due elettriche (Enyaq ed Elroq) e un listino che parte da 20.700€. Tutti i modelli Škoda 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori Fabia Utilitaria B 20.700€ 1.0 MPI 80 CV, TSI 95115 CV Scala Hatchback C 26.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Škoda 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Skoda Fabia 2026 Facelift Monte Carlo Vas a QUERERLO! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Skoda Elroq ed Enyaq 2026: evoluzione ragionata; Škoda Elroq ed Enyaq diventano ancora più clever: le novità; Škoda alla Milano Design Week 2026: debutta Epiq, il crossover elettrico urbano. Škoda alla Milano Design Week 2026: debutta Epiq, il crossover elettrico urbanoŠkoda protagonista alla Milano Design Week 2026: debutta l’installazione Ooooh, that’s EpiQ! Anteprima del nuovo Urban Crossover elettrico Epiq nel cuore di Milano Milano Design Week 2026 segna il r ... msn.com KODA . Ha solo 5 mesi e il suo mondo è tutto qui, tra quattro mura di cemento. Non ha colpe, eppure sta crescendo dietro le sbarre. Non lasciamo che la sua vita finisca prima ancora di iniziare. Cerca casa Futura taglia mediogrande. Vaccinata,chippata e - facebook.com facebook