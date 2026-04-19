Situazione vergognosa sulla via Francigena ai turisti offriamo uno scempio | la segnalazione

Una segnalazione denuncia lo stato di abbandono e degrado lungo la via Francigena, attirando turisti da tutto il mondo che percorrono questa storico percorso. Secondo quanto riportato, le condizioni attuali sono considerate inaccettabili e rappresentano un'offesa per chi desidera visitare e vivere questa zona. La questione riguarda un'area che, invece di valorizzare il patrimonio, mostra evidenti segni di incuria e trascuratezza.

Mi chiedo da tempo come sia possibile tollerare lo scempio quotidiano che offriamo ai turisti provenienti da tutto il mondo per percorrere la via Francigena e arrivare a Roma passando per Viterbo. .🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Addio ai sampietrini al Colosseo, la nuova pavimentazione divide i romani: “È uno scempio”Restaurati gli ambulacri sud del Colosseo con nuova pavimentazione in travertino al posto dei sampietrini. La città invasa dai turisti. La soddisfazione di Meciani: "Offriamo il meglio che abbiamo"Gli ospiti del quarto corso sono stati ricevuti dalla Fondazione Carnevale all’hotel Palace prima del via. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Situazione vergognosa sulla via Francigena, ai turisti offriamo uno scempio: la segnalazione; Foggia, buche e rifiuti in via San Severo: All’ingresso della città una situazione vergognosa; FOTO | Rifiuti sulla via Francigena; Diritti degli alluvionati: il Manifesto ’Ci sentono, ma senza darci credito’. Foggia, buche e rifiuti in via San Severo: All’ingresso della città una situazione vergognosaStrade dissestate e rifiuti ovunque. È il nuovo grido d’allarme dei residenti di via San Severo, a Foggia, che segnalano ... immediato.net Acri, allarme per la villetta di via della Sila: «Situazione vergognosa» facebook