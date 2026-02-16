Gli ospiti del quarto corso sono stati ricevuti dalla Fondazione Carnevale all’hotel Palace prima del via. I saluti dell’amministrazione comunale sono venuti dall’assessore Alessandro Meciani che ha evidenziato che "la città ha accolto gli ospiti fin da giovedi scorso in un lungo soggiorno durante il periodo clou del Carnevale, che può protrarsi magari fino a martedi. Noi e tutti gli operatori turistici oltre naturalmente a quelli dei vari servizi comunali, siamo al massimo delle potenzialità nell’offrire il meglio a chi ha scelto Viareggio. Poi stiamo già lavorando all’happening dei cento giorni dell’esame, e ai tanti eventi dell’estate che si preannuncia molto attrattiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città invasa dai turisti. La soddisfazione di Meciani: "Offriamo il meglio che abbiamo"

