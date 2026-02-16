La città invasa dai turisti La soddisfazione di Meciani | Offriamo il meglio che abbiamo
Gli ospiti del quarto corso sono stati ricevuti dalla Fondazione Carnevale all’hotel Palace prima del via. I saluti dell’amministrazione comunale sono venuti dall’assessore Alessandro Meciani che ha evidenziato che "la città ha accolto gli ospiti fin da giovedi scorso in un lungo soggiorno durante il periodo clou del Carnevale, che può protrarsi magari fino a martedi. Noi e tutti gli operatori turistici oltre naturalmente a quelli dei vari servizi comunali, siamo al massimo delle potenzialità nell’offrire il meglio a chi ha scelto Viareggio. Poi stiamo già lavorando all’happening dei cento giorni dell’esame, e ai tanti eventi dell’estate che si preannuncia molto attrattiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it
La crisi di Firenze: da capitale politica d’Italia a città ferma e invasa dai turisti. Con la Viola ultima in classifica
La carica dei 100mila: Trento "invasa" dai turisti, alberghi e ristoranti sold outLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La città invasa dai turisti. La soddisfazione di Meciani: Offriamo il meglio che abbiamo; Rovereto, via Paganini invasa dai paletti contro la sosta selvaggia: è polemica. Troppi e antiestetici; Sanremo invasa dagli sponsor, nascono maxi strutture griffate; Viva i Giochi, ma a Milano proprio non si sentono.
La città invasa dai turisti. La soddisfazione di Meciani: Offriamo il meglio che abbiamoGli ospiti del quarto corso sono stati ricevuti dalla Fondazione Carnevale all’hotel Palace prima del via. I saluti dell’amministrazione comunale sono venuti dall’assessore Alessandro Meciani che ha e ... lanazione.it
La Festa dell’unicorno vola. Città invasa dai visitatori: Ormai è un must dell’estateLa città di Vinci è pronta a ospitare migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. La prima giornata è stata positiva, ottima l’organizzazione. Una manifestazione che è ... lanazione.it
L’assessore Alessandro Meciani si è recato oggi a far visita alla signora Marisa Rustughi, che festeggia il traguardo straordinario dei 100 anni. A lei sono stati portati gli auguri più sinceri della Città e dell’Amministrazione, insieme a un caloroso ringraziamento facebook