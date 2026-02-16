Addio ai sampietrini al Colosseo la nuova pavimentazione divide i romani | È uno scempio

Il Colosseo ha cambiato volto: i sampietrini sono stati sostituiti con una nuova pavimentazione in travertino, provocando proteste tra i romani. La decisione di rimuovere i vecchi ciottoli, considerati parte dell’identità storica del monumento, ha suscitato reazioni accese. Alcuni cittadini definiscono questa scelta uno scempio, perché altere l’aspetto tradizionale dell’anfiteatro. La modifica interessa gli ambulacri sud del sito archeologico, dove ora si può camminare su lastre di pietra lucide e più moderne.

Restaurati gli ambulacri sud del Colosseo con nuova pavimentazione in travertino al posto dei sampietrini. L'area dovrebbe aprire al pubblico prima di Pasqua.