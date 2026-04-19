Sissi Cesena ha presentato un nuovo look audace in occasione del lancio del suo brano

Sissi Cesena ha scelto una direzione estetica radicalmente diversa per il lancio del suo nuovo brano Amore mio, scatenando un acceso dibattito digitale. La cantante, nota per aver conquistato il premio della critica durante l’edizione 2021 di Amici, si è presentata nel video musicale con un’immagine decisamente più audace rispetto al passato, attirando l’attenzione dei social media e diverse critiche da parte del pubblico. L’evoluzione dell’immagine post-talent. Il percorso artistico che porta dalle aule di un programma televisivo alla costruzione di un’identità da popstar segue spesso traiettorie di forte trasformazione visiva. Non è un caso isolato: figure come Elodie o Annalisa hanno vissuto passaggi simili, evolvendo da ragazze dai tratti delicati a vere icone di sensualità sul palcoscenico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sissi Cesena shock: il nuovo look audace che divide il web

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