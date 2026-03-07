VIDEO Sinner diventa rosa! Il nuovo completo divide il web

Jannik Sinner ha indossato un nuovo completo rosa nel suo debutto a Indian Wells, suscitando subito reazioni sui social media. La scelta di abbigliamento del tennista italiano ha fatto discutere e diviso il pubblico online, che ha commentato la novità con opinioni diverse. L’atleta ha infatti deciso di presentarsi in campo con questa tenuta per la prima volta in una competizione ufficiale.