Napoli Jorit sbotta | il nuovo murale a Barra divide il web
Un nuovo murale realizzato nell’area di Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, ha generato discussioni online e diviso l’opinione pubblica. L’opera di street art, visibile in un muro del quartiere, ha attirato l’attenzione e suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli internauti. La scena artistica locale e gli utenti del web si sono confrontati sulla creazione, portando alla luce le diverse sensibilità legate alla street art in ambito urbano.
Un nuovo intervento di street art nel cuore della periferia orientale di Napoli ha acceso un acceso dibattito e sociale, trasformando un muro del quartiere Barra in un simbolo di tensione internazionale. L’artista Jorit ha infatti completato un murale che ritrae Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite incaricata di monitorare la condizione nei Territori Palestinesi Occupati, con l’obiettivo dichiarato di celebrare il suo impegno umanitario. L’opera si trova su un edificio del quartiere Barra, zona che sta attraversando una fase complessa a causa di diversi episodi di criminalità segnalati recentemente. Il soggetto raffigurato è la funzionaria ONU, nota per le sue posizioni critiche verso l’operato di Israele.🔗 Leggi su Ameve.eu
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