Napoli Jorit sbotta | il nuovo murale a Barra divide il web

Un nuovo murale realizzato nell’area di Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, ha generato discussioni online e diviso l’opinione pubblica. L’opera di street art, visibile in un muro del quartiere, ha attirato l’attenzione e suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli internauti. La scena artistica locale e gli utenti del web si sono confrontati sulla creazione, portando alla luce le diverse sensibilità legate alla street art in ambito urbano.