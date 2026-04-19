siponto torna a vivere il 25 aprile

Il 25 aprile Siponto ospiterà una giornata dedicata a archeologia, cultura e musica, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico del luogo. L'evento prevede diverse attività volte a coinvolgere la comunità e a far conoscere meglio il patrimonio millenario di questa zona. La giornata rappresenta un momento di attenzione e partecipazione per la cittadinanza, che potrà scoprire e riscoprire le testimonianze storiche di Siponto.

SIPONTO TORNA A VIVERE, con una giornata di archeologia, cultura e musica per restituire alla comunità il suo patrimonio millenario. Il cuore della giornata sono le visite guidate gratuite condotte da archeologi e studenti universitari: un'opportunità concreta per esplorare gli scavi e comprendere da vicino la storia millenaria di Siponto. Per i più piccoli, laboratori didattici e l'area ArcheoKids offriranno un approccio creativo e coinvolgente all'archeologia, trasformando la conoscenza in gioco e meraviglia. A partire dalle ore 16:30, nell’area adiacente al parco archeologico, in prossimità dei recenti scavi, il pomeriggio si trasformerà in un momento di incontro e condivisione attraverso la musica dal vivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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