Jannik Sinner mantiene la prima posizione nel ranking ATP con 13.350 punti, davanti agli altri giocatori. La sua posizione si rafforza anche grazie al ritiro di Carlos Alcaraz a Barcellona e alla sua assenza dal prossimo torneo Masters 1000. La classifica mondiale si aggiorna di conseguenza, con l’italiano che si prepara alla prossima tappa a Madrid. Al momento, nessun altro giocatore ha superato la sua posizione.

Jannik Sinner domina la scena mondiale del tennis con 13.350 punti, consolidando il primato assoluto in vista della prossima sfida a Madrid grazie anche al ritiro di Carlos Alcaraz da Barcellona e alla decisione dello spagnolo di non disputare il Masters 1000 imminente. Il del tennis italiano si presenta estremamente variegato prima dell’appuntamento nella capitale spagnica, previsto dal 22 aprile al 3 maggio, con una presenza significativa di atleti nelle posizioni di vertice della classifica ATP. L’egemonia del numero uno e le nuove gerarchie mondiali. Il comando della classifica internazionale è saldamente nelle mani del talento altoatesino, che vanta un distacco di 390 lunghezze rispetto al suo principale inseguitore, lo spagnolo Alcaraz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner trionfa nel ranking: l’Italia domina l’ATP prima di Madrid

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