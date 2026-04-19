Jannik Sinner ha condiviso un messaggio riguardante l’aumento dei tumori della pelle, sottolineando come gli atleti siano tra le categorie più a rischio. In un intervento pubblico, il tennista ha evidenziato la crescita di questi casi e l’importanza di adottare misure di protezione solare, senza entrare in dettagli clinici o motivazioni personali. La sua comunicazione si concentra sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione di questa problematica.

Jannik Sinner ha deciso di usare la sua voce per qualcosa che non c’entra con il rovescio o il servizio. Il tennista numero uno al mondo ha rilanciato in questi giorni un messaggio sulla prevenzione del melanoma: i tumori della pelle sono in aumento e gli atleti, esposti per ore ai raggi ultravioletti, sono tra i soggetti più a rischio. Il tema è al centro di un dossier pubblicato dalla Stampa, che racconta come l’incidenza del melanoma sia in costante crescita in tutta Europa, Italia compresa. Solo a Torino e provincia si stimano oltre mille nuovi casi ogni anno. La buona notizia che non basta. C’è un dato positivo: la sopravvivenza a cinque anni è quasi raddoppiata, passando dal 28% al 54% per i melanomi gravi, grazie alle nuove terapie.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner lancia l’allarme sole: “I tumori della pelle sono in aumento, gli atleti sono i più esposti”

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