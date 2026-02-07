Quattro tumori su dieci sono evitabili | quali sono le due abitudini più pericolose in assoluto

Nel 2022, il 37% dei tumori diagnosticati sono legati a comportamenti che si possono modificare. Un nuovo rapporto dell’Oms e dell’IARC evidenzia che quattro casi su dieci potrebbero essere evitati se si adottassero alcune abitudini più sane. Le due più pericolose sono il fumo e il consumo eccessivo di alcol.

Un nuovo report dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha osservato che il 37% dei tumori diagnostica nel 2022 sono dovuti a fattori modificabili.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Organizzazione Mondiale della Sanità Petrolchimico, esplosivi, pesticidi: quali sono le aziende più "pericolose" e quanto sono sorvegliate L'articolo analizza le aziende petrolchimiche, produttrici di esplosivi e pesticidi, evidenziando i rischi associati e i livelli di sorveglianza. Non scaricare mai queste app da Google Play Store: sono le più pericolose in assoluto Alcune app presenti su Google Play Store rappresentano un rischio per la sicurezza degli utenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Organizzazione Mondiale della Sanità Argomenti discussi: Giornata Mondiale contro il Cancro. Nel mondo quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenuti. Ecco lo studio dell’Oms e dell'Iarc; Possiamo evitare quattro tumori su dieci: ecco i trenta nemici da cui stare alla larga; Quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenibili evitando i fattori di rischio; Quattro casi di tumore su dieci potrebbero essere evitati. Quattro tumori su dieci possono essere evitati: l’analisi dell’OmsLa più grande alleata nella lotta contro il cancro non è sempre una nuova terapia farmacologica, ma spesso la nostra quotidianità. Secondo un’analisi congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanit ... umbria24.it Quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenibili evitando i fattori di rischioUna nuova analisi globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della sua Agenzia specializzata nella ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC), pubblicata il ... ilpiacenza.it Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. . FacciAmo Prevenzione contro i #tumori Ecco la nuova rubrica di febbraio dell'Aou di Cagliari quattro appuntamenti insieme al professor Mario Scartozzi, direttore di Oncologia Medica del Policlinico Duilio C facebook #Rubrica FacciAmo #Prevenzione contro i #tumori Quattro appuntamenti insieme al professor Mario Scartozzi, direttore di #Oncologia Medica del #PoliclinicoDuilioCasula Guarda la prima puntata #AouCaSiCuraDiTe x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.