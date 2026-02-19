Meta piattaforme dove gli utenti sono esposti alle truffe più spesso

i social media rappresentano un contesto ad alto rischio per truffe e annunci ingannevoli. sulle piattaforme di meta, gli utenti sono esposti quotidianamente a miliardi di annunci fraudolenti, generando entrate pubblicitarie illegali stimate in quasi 7 miliardi di dollari all’anno. panorama generale delle truffe pubblicitarie su meta. il panorama degli annunci bersaglio comprende contenuti sponsorizzati che sembrano affidabili ma nascondono inganni. la presenza di prodotti o servizi fittizi, spesso attribuiti a piccole imprese o a operatori poco trasparenti, rende il di meta un terreno complicato per gli utenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Fioriti (Cse) sulla farmacia ospedaliera: "Disagi per gli utenti costretti a tornare spesso più volte per un farmaco"Fioriti (Cse) segnala disagi presso le farmacie ospedaliere, con utenti costretti a recarsi più volte per ritirare un farmaco.

La nuova era di WhatsApp: apre ai messaggi delle app esterne. Come iniziare a chattare con gli utenti di altre piattaforme e quali sono i rischi per la privacyWhatsApp si apre a messaggi provenienti da applicazioni esterne, segnando un cambiamento importante nella sua funzionalità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Usa, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro Instagram under 13 che non ha funzionato; Sánchez: la Procura indaghi su X, Meta e TikTok per i deepfake di pornografia infantile; Sappiamo cosa firmiamo quando accettiamo i contratti di Meta, Microsoft, X e altre Big?; Passi 18 ore al giorno su Instagram? Secondo Meta non sei davvero dipendente.

Reuters: su piattaforme Meta chatbot sexy di Taylor Swift e altri vip senza loro consensoMeta - la società che controlla Instagram, Facebook e Whatsapp - si sarebbe appropriata dei nomi e delle immagini di celebrità tra cui Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Selena Gomez ... tg24.sky.it

Nel Regno Unito metà del tempo online si passa su piattaforme di Meta o Google, dice l'autoritàI britannici trascorrono ore online ogni giorno e metà di quel tempo va su piattaforme di due colossi tecnologici, secondo l’autorità britannica per le comunicazioni Ofcom. L’autorità, Ofcom, ha ... it.euronews.com

Chiamato a testimoniare nell'ambito di una causa sui danni delle piattaforme a una giovane utente, l'ad di Meta ha fatto di tutto per schivare le sue responsabilità facebook

Intanto in #Gabon Piattaforme social X, Meta, Google, Tik Tok... bloccate da decisione governativa. #Africa Le prepotenze e gli autoritarismi non chiedono, impongono. cc: @franzrusso @wireditalia @Piersoft #FreeSpeech #HumanRights x.com