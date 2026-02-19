Meta piattaforme dove gli utenti sono esposti alle truffe più spesso
Meta rappresenta il principale terreno di caccia per le truffe online. Ogni giorno, miliardi di annunci ingannevoli vengono pubblicati sulle sue piattaforme, attirando utenti ignari e causando perdite economiche. Le truffe più frequenti riguardano vendite fasulle, falsi investimenti e offerte troppo allettanti. Questi annunci illegali generano entrate stimabili in quasi 7 miliardi di dollari all’anno, alimentando un mercato illecito che mette a rischio milioni di persone. Le piattaforme di Meta si trovano spesso al centro di questa escalation di frodi digitali.
i social media rappresentano un contesto ad alto rischio per truffe e annunci ingannevoli. sulle piattaforme di meta, gli utenti sono esposti quotidianamente a miliardi di annunci fraudolenti, generando entrate pubblicitarie illegali stimate in quasi 7 miliardi di dollari all’anno. panorama generale delle truffe pubblicitarie su meta. il panorama degli annunci bersaglio comprende contenuti sponsorizzati che sembrano affidabili ma nascondono inganni. la presenza di prodotti o servizi fittizi, spesso attribuiti a piccole imprese o a operatori poco trasparenti, rende il di meta un terreno complicato per gli utenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Fioriti (Cse) sulla farmacia ospedaliera: "Disagi per gli utenti costretti a tornare spesso più volte per un farmaco"Fioriti (Cse) segnala disagi presso le farmacie ospedaliere, con utenti costretti a recarsi più volte per ritirare un farmaco.
La nuova era di WhatsApp: apre ai messaggi delle app esterne. Come iniziare a chattare con gli utenti di altre piattaforme e quali sono i rischi per la privacyWhatsApp si apre a messaggi provenienti da applicazioni esterne, segnando un cambiamento importante nella sua funzionalità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Usa, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro Instagram under 13 che non ha funzionato; Sánchez: la Procura indaghi su X, Meta e TikTok per i deepfake di pornografia infantile; Sappiamo cosa firmiamo quando accettiamo i contratti di Meta, Microsoft, X e altre Big?; Passi 18 ore al giorno su Instagram? Secondo Meta non sei davvero dipendente.
Reuters: su piattaforme Meta chatbot sexy di Taylor Swift e altri vip senza loro consensoMeta - la società che controlla Instagram, Facebook e Whatsapp - si sarebbe appropriata dei nomi e delle immagini di celebrità tra cui Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Selena Gomez ... tg24.sky.it
Nel Regno Unito metà del tempo online si passa su piattaforme di Meta o Google, dice l'autoritàI britannici trascorrono ore online ogni giorno e metà di quel tempo va su piattaforme di due colossi tecnologici, secondo l’autorità britannica per le comunicazioni Ofcom. L’autorità, Ofcom, ha ... it.euronews.com
Chiamato a testimoniare nell'ambito di una causa sui danni delle piattaforme a una giovane utente, l'ad di Meta ha fatto di tutto per schivare le sue responsabilità facebook
Intanto in #Gabon Piattaforme social X, Meta, Google, Tik Tok... bloccate da decisione governativa. #Africa Le prepotenze e gli autoritarismi non chiedono, impongono. cc: @franzrusso @wireditalia @Piersoft #FreeSpeech #HumanRights x.com