Jannik Sinner è arrivato a Madrid nella giornata di domenica 19 aprile, dopo aver preso una settimana di riposo a seguito della vittoria nel torneo di Montecarlo. Attualmente numero uno al mondo, il tennista italiano si prepara a disputare le prossime gare sul cemento spagnolo. La sua presenza nella capitale spagnola potrebbe influenzare la classifica ATP, soprattutto in assenza di un avversario di rilievo come il suo principale concorrente.

(Adnkronos) – Jannik Sinner è arrivato a Madrid oggi, domenica 19 aprile. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 al mondo, è arrivato nella capitale spagnola dopo la settimana di riposo seguita al trionfo nel torneo di Montecarlo. Sinner punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia: quello a Madrid potrebbe essere. L'articolo Sinner arriva a Madrid per ranking e. record: come può cambiare classifica senza Alcaraz proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Alcaraz forfait a Madrid, occasione d’oro per Sinner: può allungare in classificaLo spagnolo salta il Masters 1000 per il secondo anno consecutivo: il numero uno del mondo può rafforzare il primato e puntare a un record storico.

Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a MiamiJannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; L'annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. Mi fa molto male. Sinner giocherà Roma da numero 1; Sinner a Madrid, il dilemma. Vincere il quinto Masters consecutivo o risparmiare le energie per gli Internazionali?; Sinner, riposo e famiglia dopo Montecarlo. Madrid in dubbio, poi Roma e Parigi.

Sinner, svelato il motivo della presenza a Madrid: Alcaraz e Djokovic non c’entrano niente. Il dato da record di JannikSinner, svelato il motivo della presenza a Madrid: Alcaraz e Djokovic non c’entrano niente. Il dato da record di Jannik che mette le mani sulle ATP Finals ... sport.virgilio.it

Sinner nel mirino dei tifosi di Alcaraz e Djokovic, l’accusa assurda dopo il si a Madrid: È un vigliaccoOdio social nei confronti di Sinner, accusato dagli ultras di Alcaraz e Djokovic di essere un vigliacco e di prendere parte a Madrid solo perché senza rivali ... sport.virgilio.it

ALCARAZ SI RITIRA, SINNER RIMANE NUMERO 1 AL MONDO! Notizia incredibile per lo sport italiano: Jannik Sinner arriverà a Roma da numero 1 della classifica ATP! La conferma arriva a seguito del ritiro ufficiale di Carlos Alcaraz dal torneo ATP 500 di Ba facebook

Sinner canta l'inno di Mameli, arriva la curiosa risposta in conferenza - VIDEO x.com