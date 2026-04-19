Simonetta Matone minacciata esplode il caso La rissa con la Appendino

Il caso riguardante Simonetta Matone ha attirato l’attenzione dei media e delle forze politiche. La vicenda si è sviluppata dopo una rissa tra la Matone e una rappresentante dell’amministrazione comunale. La Lega e altri partiti di centrodestra hanno espresso indignazione, condannando le minacce rivolte alla politica. La questione ha sollevato discussioni sulla sicurezza e sul rispetto delle figure pubbliche in ambito politico.

Esplode il caso Simonetta Matone, e Lega e centrodestra si indignano. "Minacce vergognose, da condannare senza ambiguità. Solidarietà a Simonetta Matone. Chi usa odio e violenza non ci fermerà", scrive il partito di Matteo Salvini su X dopo che l'ex magistrata, oggi deputata del Carroccio, ha subito minacce per le sue parole pronunciate a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 venerdì, alla vigilia della manifestazione dei Patrioti in piazza Duomo a Milano di sabato pomeriggio. "La mia piena solidarietà alla deputata Simonetta Matone, ancora una volta bersaglio di gravi minacce. Colpisce e indigna profondamente la reiterazione di episodi di odio, accompagnati da insulti che arrivano a coinvolgere anche gli affetti più cari.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Simonetta Matone minacciata, esplode il caso. La rissa con la Appendino Notizie correlate Leggi anche: Minacce di morte a Simonetta Matone: mail choc contro la deputata leghista Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – VideoDoveva essere una iniziativa di partito, in Calabria, per rilanciare la mobilitazione della Lega sui temi più caldi, dal Ponte al Sì al referendum... Contenuti di approfondimento Ancora minacce di morte a Simonetta Matone: mail con scritto «Morire subito»E' la seconda minaccia di morte indirizzata all'ex magistrato e deputata leghista in poco più di un mese ... lasicilia.it Simonetta Matone nel mirino: nuove minacce di morte e insulti alla famigliaNuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del ... iltempo.it