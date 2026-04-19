Nella giornata di ieri, durante una manifestazione del Carroccio a Milano dedicata a pace e sicurezza, la deputata leghista ed ex magistrato ha ricevuto nuove minacce di morte via email. Le comunicazioni sono arrivate in un momento in cui l’attenzione pubblica era concentrata sull’evento, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti delle minacce. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle minacce rivolte a rappresentanti politici.

Il Capitano e la piazza superano le attese. La folla smentisce Sala e ignora le provocazioni La foto fake col padre che “incastra” Meloni. Ma quell'uomo è l'eurodeputato Squarta Nuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del Carroccio a Milano sui temi della pace e della sicurezza. Secondo quanto svela l'Adnkronos, nella mail choc, a Matone si augura di morire subito e di finire gettata tra la spazzatura mentre insulti sono rivolti anche a familiari scomparsi, come la madre dell'esponente della Lega. È la seconda volta che accade in poco più di un mese; un episodio simile di mail di minacce era avvenuto già a febbraio scorso.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minacce di morte a Simonetta Matone: mail choc contro la deputata leghista

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La mia totale vicinanza a Nello Trocchia, coraggioso cronista di Domani, dopo le (ennesime) minacce ricevute. - facebook.com facebook

Cara @pinapic come sai io sono per la difesa comune, sono pacifista ma so che bisogna avere strumenti di difesa e investire su questi. Ma in epoca di guerre, minacce, divisioni atlantiche l’esibizione di una divisa (che io sostengo e difendo) non mi rappresen x.com