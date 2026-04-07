Il Salento ricomincia dalla terra | un ulivo simbolo per la rinascita olivicola

Nel cuore del Salento, la ripresa si affida alla terra e alle sue risorse più tradizionali, come gli ulivi. La regione si sta impegnando in iniziative che coinvolgono attivamente enti pubblici, associazioni e produttori locali per rilanciare il settore olivicolo. Questa attenzione si traduce in progetti e azioni concrete, volte a favorire una rinascita sostenibile dell’economia agricola dell’area.

L’assessore regionale Francesco Paolicelli visita i campi di Olivami e lancia un appello alle imprese pugliesi per sostenere la rigenerazione del patrimonio agricolo attraverso il sistema delle adozioni MARTANO – La rigenerazione del Salento passa attraverso gesti concreti e una visione strategica che unisce istituzioni, associazioni e mondo produttivo. In quest’ottica si è svolta la visita dell’assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, presso i campi dell'associazione Olivami, situati tra i comuni di Carpignano Salentino e Martano. Il momento centrale della giornata è stato la piantumazione di un nuovo ulivo, un atto che supera il valore simbolico per diventare un segno tangibile di speranza e ripartenza per un territorio profondamente ferito dall’emergenza Xylella. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Il Giardino della Pace porta la creatività pugliese alle Olimpiadi. Il designer Birardi: «Ulivo simbolo di storia» San Valentino in lutto: crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno, simbolo del Salento distrutto dalla furia del mare.San Valentino Spezzato: Crolla l’Arco degli Innamorati a Melendugno, un Simbolo del Salento Scomparso nella Notte La costa salentina piange un...