Domani sera alle 21 si svolgerà una fiaccolata a Massa, organizzata dalla diocesi, per ricordare Giacomo Bongiorni. La manifestazione si terrà lungo le vie della città e prevede il passaggio delle persone con le fiaccole accese. L’evento è stato annunciato ufficialmente e si svolgerà senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul percorso.

MASSA – Domani (14 aprile) alle 21 è stata organizzata una fiaccolata per le strade della città di Massa. Questa iniziativa concordata con il sindaco, Francesco Persiani, è un momento comunitario di riflessione sul senso di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando è avvenuta la morte di Giacomo Bongiorni, fatto che ha suscitato sgomento e preoccupazione in tutta la cittadinanza. Questo l’itinerario della fiaccolata: partenza da piazza Garibaldi, via Eugenio Chiesa, via Porta Fabbrica, Piazza Aranci, Palazzo Ducale, via Cairoli, piazza Duomo, via Dante e conclusione in Piazza Palma. “La fiaccolata – dice la diocesi – vuole essere un modo per stringersi in preghiera in segno di vicinanza al dolore dei familiari, in un clima di rispetto, raccoglimento e sobrietà”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Una fiaccolata organizzata dalla diocesi per ricordare Giacomo Bongiorni

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