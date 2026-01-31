Il sistema sanitario che dobbiamo sognare incontro con Silvio Garattini e Nando Pagnoncelli

Giovedì sera a Mapello si terrà un incontro con Silvio Garattini e Nando Pagnoncelli per parlare del futuro del sistema sanitario. L’appuntamento si svolge alle 20.45 all’Auditorium Papa Giovanni XXIII, nell’ambito del progetto “Ammalarsi oggi”. I due esperti discuteranno di come dovrebbe cambiare il nostro sistema sanitario, senza fronzoli o discorsi complicati.

Giovedì 19 febbraio alle 20.45 all’Auditorium Papa Giovanni XXIII di Mapello si terrà un incontro dal titolo “Il futuro della nostra salute, il sistema sanitario che dobbiamo sognare”, nell’ambito del consegno “Ammalarsi oggi”. Interverranno il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, e Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia e noto sondaggista. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

