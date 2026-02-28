Durante le Olimpiadi abbiamo riscoperto il senso di unità e di appartenenza come popolo, un momento in cui ci siamo sentiti parte di qualcosa di più grande. Questa edizione è stata diversa dal solito, forse perché si sono svolte nel nostro paese o perché abbiamo conquistato molte medaglie. Sono stati giorni in cui il nostro entusiasmo si è fatto sentire forte e chiaro.

Questa volta è stato diverso. Forse perché le Olimpiadi erano a casa nostra. O perché abbiamo fatto il pieno di medaglie. O perché avevamo bisogno di storie, vittorie, lealtà e fair play. Tutto mi è sembrato sopra le nostre previsioni. Non mi aspettavo che i tedofori riscuotessero così entusiasmo (l'amica che è scoppiata in lacrime: "Finalmente un'immagine di pace"), che i miei concittadini fossero così preoccupati per il nostro buon nome ("Abbiamo fatto bella figura?"), che le spillette olimpiche diventassero merce pregiata di scambio. Che i biglietti fossero ahimè così cari, che in molti però ci abbiano provato e tutti si siano poi accontentati: "Alla televisione si vede meglio" (ah, la volpe e l'uva.

© Iodonna.it - Durante le Olimpiadi ci siamo riconnessi con noi stessi e con il nostro essere un popolo. Che non si celebra, ma quando ce la fa ci sorprende

Come raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026? Ci saranno ZTL a Milano? Domande e risposte sui giochi: tutte le informazioni utiliOlimpiadi di Milano Cortina 2026, le faq: dove si svolgono le gare? Come raggiungere le sedi delle competizioni? Quanto costano i biglietti dei mezzi pubblici durante le Olimpiadi? milano.corriere.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno nascosto bene i problemiDopo diverse edizioni organizzate in modo così imponente da sembrare una messa in scena, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono generalmente piaciute – in Italia e all’estero – anche perché son ... ilpost.it

