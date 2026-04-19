Silenzi calici e ospitalità | torna d' attualità Camera con Vigna la guida per degustare senza l' assillo dell' auto
Con l’arrivo della bella stagione torna d’attualità "Camera con Vigna", il libro che Vincenzo d’Antonio ha pubblicato lo scorso ottobre che raccoglie 151 cantine dotate di almeno due camere e non più di dodici: luoghi ideali per chi vuole degustare senza l’assillo di dover guidare, immerso tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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