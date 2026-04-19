Con l’arrivo della bella stagione torna d’attualità "Camera con Vigna", il libro che Vincenzo d’Antonio ha pubblicato lo scorso ottobre che raccoglie 151 cantine dotate di almeno due camere e non più di dodici: luoghi ideali per chi vuole degustare senza l’assillo di dover guidare, immerso tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Lo scrittore enogastronomico Vincenzo D'Antonio presenta il suo libro "Camera con Vigna"Un viaggio tra i filari d’Italia, dove l’accoglienza si fa arte e il pernottamento diventa un’esperienza sensoriale completa.

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Si parla di: Silenzi, calici e ospitalità: torna d'attualità Camera con Vigna, la guida per degustare senza l'assillo dell'auto.

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