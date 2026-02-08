Dal 6 al 22 febbraio, l’Aethos Hotel di Milano si trasforma nella casa dell’ospitalità italiana dedicata agli atleti e ai media dei Giochi Olimpici Invernali. Winter House accoglie il team americano di hockey e skating, le loro famiglie e i giornalisti internazionali. La struttura si apre in piazza XXIV Maggio, pronta a diventare un punto di riferimento durante l’evento.

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Winter House sarà attiva dal 6 al 22 febbraio negli spazi di Aethos Hotel Milano in piazza XXIV Maggio, che riaprirà a breva, configurandosi come la casa dell’ospitalità italiana dedicata al team americano di hockey e skating, agli atleti olimpici, alle loro famiglie e ai media internazionali accreditati. Winter House nasce come piattaforma di relazione e racconto, all’interno della quale una parte della programmazione è dedicata all’incontro tra sport, cultura e sistema produttivo italiano. Un luogo pensato per favorire il dialogo attraverso un linguaggio condiviso, capace di superare confini e specialismi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Winter House, l’ospitalità italiana riempie i calici

Approfondimenti su Winter House

Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina hanno deciso di cambiare il nome di uno spazio dedicato agli atleti.

Host Arabia, l’evento internazionale dedicato all’ospitalità professionale, ha inaugurato a Riyadh, portando l'eccellenza italiana nel settore in Arabia Saudita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Winter House

Argomenti discussi: Da Ice a Winter House: la sede delle delegazioni Usa alle Olimpiadi cambia nome dopo le proteste; Rimini, Enio Ottaviani tra le Magnifiche 7 della Winter House americana ai Giochi di Milano-Cortina 2026; OLIMPIADI: Spazio accoglienza Usa cambia nome da Ice House a Winter House dopo proteste Da Reuters - Investing.com; Da Rimini ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La cantina: Fieri di testimoniare la qualità del nostro vino.

Parla romagnolo la Winter House a Milano: vino, piada e ospitalità italiana per gli atleti olimpiciEnio Ottaviani tra le magnifiche 7 della Winter House americana ai giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 ... altarimini.it

Da Rimini ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La cantina: Fieri di testimoniare la qualità del nostro vinoUn racconto dell’Italia che parla anche romagnolo. Tra vino, sport e ospitalità, Rimini diventa parte di un dialogo pensato per accogliere il pubblico americano alla Winter House di Milano ... riminitoday.it

Amal Clooney con un abito drappeggiato dalla scollatura a cuore, con George, è ospite a Milano per l'Omega House opening (in occasione delle Olimpiadi) #milanocortina2026 #WinterOlympics Tutti i dettagli del look qui https://vogueitalia.visitlink.me/abMX facebook

Masciarelli a Winter House Milano 2026 abruzzonews.eu/masciarelli-wi… x.com