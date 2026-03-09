Drone Triton Usa dalla base di Sigonella al Golfo Persico | la missione tra Bushehr e l' isola di Kharg

Un drone MQ-4C Triton della Marina statunitense, decollato dalla base di Sigonella in Sicilia, ha effettuato una missione di sorveglianza nel Golfo Persico. Accompagnato da un aereo Boeing P-8A Poseidon, il drone ha sorvolato l’area tra Bushehr e l’isola di Kharg. La missione si è svolta nel territorio tra Iran e il mare circostante, senza ulteriori dettagli sul risultato.

Un drone MQ-4C Triton della Marina Usa, partito dalla base di Sigonella, in Sicilia, e un Boeing P-8A Poseidon, hanno condotto una missione ISR (pattugliamento, monitoraggio e intelligence) sul Golfo Persico, con focus sulla costa iraniana vicino a Bushehr. L'operazione arriva quando la guerra tra Iran e la coalizione Usa-Israele entra nella sua seconda settimana e mentre Washington sta valutando opzioni che coinvolgano l'isola di Kharg, il principale hub di esportazione petrolifera dell'Iran. I dati di tracciamento mostrano che il Triton è partito da Sigonella domenica mattina presto e ha volato verso il Golfo Persico, dove ha iniziato a operare molto vicino alla costa iraniana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

