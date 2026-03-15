Nel Golfo, la base militare di Ali Al Salem, situata nel distretto di Al Jahrah in Kuwait, è stata colpita da un attacco che ha portato alla distruzione di un drone militare italiano, considerato essenziale. I soldati presenti sulla base sono stati messi in salvo. L’attacco ha causato danni alla struttura senza riportare perdite tra le truppe.

La base militare di Ali Al Salem, nel distretto di Al Jahrah, in Kuwait, è tornata sotto attacco. Nelle prime ore di domenica 15 marzo, un drone di fabbricazione iraniana ha centrato un hangar all’interno della struttura, distruggendo completamente un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, impegnato nell’ambito dell’operazione Prima Parthica. Il bilancio, per quanto riguarda il personale, è fortunatamente pari a zero: nessun ferito, nessuna vittima. Un drone in volo A comunicarlo ufficialmente è stato il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, che ha immediatamente contattato il Colonnello Mangini per verificare le condizioni dei militari presenti nella base. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tensione nel Golfo, colpita la base di Ali Al Salem: distrutto drone militare italiano essenziale. Salvi i soldati

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