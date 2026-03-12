Fumo Manner-Romberg Mru GmbH | Con divieto sigarette elettroniche maggiori volumi mercato nero

Un rappresentante di Manner-Romberg, azienda che opera nel settore delle sigarette elettroniche, ha dichiarato che un eventuale divieto di queste prodotti in Europa porterebbe a un aumento dei volumi nel mercato nero. La notizia è stata diffusa a Milano il 12 marzo, evidenziando le preoccupazioni legate alle possibili conseguenze di eventuali restrizioni normative.

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Un potenziale divieto delle sigarette elettroniche in Europa "sposterebbe maggiori volumi sul mercato nero". Lo ha detto oggi Horst Manner-Romberg, Managing Director di Mru GmbH, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all'interno dell'Unione Europea. "Si può fare lo stesso paragone con le droghe - ha aggiunto -. Tutte le droghe sono vietate, ma il mercato è gigantesco e questo accadrebbe anche per l'industria delle sigarette elettroniche".

