Un ponte medico tra Siena e Kyoto | patto quinquennale per la ricerca e lo scambio di personale sanitario

Un accordo di cinque anni collega Siena e Kyoto con l’obiettivo di favorire la ricerca e lo scambio di personale sanitario tra le due città. L’intesa crea un ponte diretto tra la Toscana e il Giappone, puntando a sviluppare progetti congiunti nel settore medico e a condividere competenze tra i professionisti coinvolti. La firma dell’accordo segna l’avvio di una collaborazione a lungo termine nel campo sanitario.

SIENA – Un asse strategico che unisce la Toscana al Giappone nel nome della scienza medica e dell’innovazione clinica. È questo il cuore del nuovo patto siglato tra l’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese, l’ Università di Siena e la Kyoto Prefectural University of Medicine. Le tre realtà hanno formalizzato un protocollo d’intesa, della durata di cinque anni, concepito per abbattere i confini geografici e favorire un travaso continuo di competenze, conoscenze ed esperienze pratiche. A ratificare l’intesa sono stati i massimi vertici delle istituzioni coinvolte: Antonio Barretta (direttore generale dell’Aou Senese), Roberto Di Pietra (rettore dell’ateneo toscano) e Hitoshi Yaku (presidente dell’università nipponica). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un ponte medico tra Siena e Kyoto: patto quinquennale per la ricerca e lo scambio di personale sanitario Articoli correlati Personale sanitario ancora aggredito e furto di pc ad un medicoPoco fa in due differenti ospedali due episodi che hanno visto come vittime, anche se in modo diverso, personale sanitario. Leggi anche: Aumento stipendi personale sanitario (non medico): novità per biologi, fisici, chimici, farmacisti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un ponte medico tra Siena e Kyoto patto... Argomenti discussi: PONTE SUL FOENNA: AL VIA I LAVORI SULLA SP 327 TRA TORRITA E BETTOLLE; Il Biotecnopolo di Siena investe sui giovani.